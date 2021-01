Vor Bayern-Spiel: Hoeneß will schon wieder den Ex ärgern

Sebastian Hoeneß will erneut die Bayern ärgern © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will seinen früheren Arbeitgeber schon wieder nerven.

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will seinen früheren Arbeitgeber schon wieder nerven. "Bayern München hat selten Angst - und wird auch diesmal keine haben. Aber das Hinspiel-Ergebnis wird noch in ihren Köpfen sein. Wir wollen mutig sein und sie ärgern", sagte der Neffe von Uli Hoeneß vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Rekordmeister.