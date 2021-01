Team Liquid startet Belohnungs-Programm Liquid+

Die Ankündigung stammte noch aus dem August 2020, nun ist die neue Belohnungs-Plattform Liquid+ endlich da. Was sie kann und was es zu verdienen gibt - hier im Überblick.

In erster Linie soll Liquid+ auch eine Vernetzungsplattform darstellen, die es Fans ermöglicht Belohnungen durch Aktivitäten in Stream und sozialen Medien zu verdienen. Ähnlich dem Reward-System bei League of Legends und den Drops auf Twitch sind verknüpfte Accounts essentiell.