WWE Royal Rumble 2021: Teilnehmer, Card, TV, Live-Stream

Edge? Daniel Bryan? Wer siegt?

Viele Spekulationen gibt es auch wieder um mögliche Überraschungsteilnehmer, so wie im vergangenen Jahr, als Edge und auch Montel Vontavious Porter ihre WWE-Comebacks gefeiert hatten. Naheliegende Kandidaten in diesem Jahr wären Seth Rollins, der seit Herbst zusammen mit Lebensgefährtin Becky Lynch in Babypause ist oder der zuletzt verletzte Braun Strowman. Aber womöglich hat WWE auch nochmal unerwartete Asse im Ärmel.

WWE Royal Rumble 2021: Die Teilnehmer

Die weiteren Matches:

WWE Universal Championship Last Man Standing: Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

WWE Championship: Drew McIntyre (c) vs. Bill Goldberg

WWE Women's Tag Team Championship: Asuka & Charlotte Flair (c) vs. Nia Jax & Shayna Baszler