Rekkles weiterhin dominant? - Vorschau auf LEC-Woche #2

Rekkles - Agent 47

Der neueste Ableger der Hitman-Reihe ist erschienen und im Rift hat sich am vergangenen Wochenende ein neuer alter Meisterschütze präsentiert. Martin "Rekkles" Larsson ist in seinen ersten drei Partien für G2 nur einmal gestorben und hat mit 25 Kills sowie 22 Assists eine überragende KDA-Statistik von 47,0 . An diesem Wochenende sind die Gegner für den amtierenden Meister G2 Esports durchaus machbare, wenn nicht sogar Pflichtaufgaben.

Am Freitag geht es gegen Astralis um Ex-G2-Substitute promisq. Die Leistung des aus Origen erwachsenen Teams war durchschnittlich und fiel nicht selten durch schlechte Calls auf. Gegen den Titelfavoriten wird es nicht leichter. Am Samstag könnten Caps und Co. dann gegen Schalke nachlegen. Die Königsblauen haben ihr Trauma aus den letzten beiden Splits besiegt und sind mit einem Erfolg in die neue Saison gestartet, unterlagen dann aber Excel und Fnatic. God Gilius und seine Kollegen wollen nach einer für sie hoffentlich erfolgreichen Partie gegen SK Gaming am Freitag auch gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner bestehen.