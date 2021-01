Dylan Groenewegen erhält nach Sturz-Drama Drohungen und Seil zugeschickt

Der 24-Jährige war im Zielsprint bei Tempo 80 von seinem Landsmann Dylan Groenewegen in die Absperrgitter gedrängt worden. Die Verletzungen waren so übel, dass er um sein Leben bangen musste, zwei Tage lang befand er sich im Koma.

Groenewegen erhält schlimme Drohungen

Er habe sogar so stark unter den Drohungen gelitten, dass er psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen musste.

Denn die Anfeindungen hatten teilweise erschreckendes Ausmaß. "Wir haben handgeschriebene Briefe erhalten, und in einem von ihnen haben sie uns ein Stück Seil geschickt, damit wir unseren Sohn erhängen. Das war natürlich sehr schwer", berichtete der 27-Jährige: "Die Polizei hat Maßnahmen ergriffen und wir haben uns gefragt: Was ist hier los? Wie ist so etwas möglich? In was für einer Welt leben wir eigentlich?"