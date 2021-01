FIFA 21: Neymar zaubert im Team of the Week 18

Nachdem man sich bei der letzten Ausgabe des Teams of the Week (TOTW) noch ernsthaft die Frage stellen musste, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt, weiß das neue TOTW vor allem in der Spitze zu überzeugen. Die erste Elf kommt mit einem soliden 86er-Schnitt daher. Verantwortlich sind dafür vor allem drei Spieler: Manchester Uniteds Bernardo Silva, Reals Madrids Dauerbrenner Karim Benzema und PSG-Superstar Neymar.