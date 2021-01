Gerhard Berger will Jacques Villeneuve und Nico Hülkenberg in DTM locken

Nico Hülkenberg kam 2020 nur zu wenigen Einsätzen in der Formel 1 © Imago

Der Tiroler ist überzeugt, dass jede Serie Fahrer braucht, mit der sich die Fans identifizieren können. Formel-1-Piloten, aktuelle und ehemalige, die sich in der DTM mit den Weltklasse-Tourenwagenpiloten wie René Rast, Marco Wittmann oder Timo Glock messen, würden da helfen. So könnte die DTM "ein Race of Champions" werden – allerdings über zehn Veranstaltungen im Jahr. (Rennkalender der DTM 2021)