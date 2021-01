Evil Geniuses überrascht: Gemischtes Valorant-Roster vorgestellt

Evil Geniuses schlägt in Valorant neue Wege ein und versucht es mit einem gemischten Team © Evil Geniuses

Die eSports-Welt wird seit jeher von männlichen Teams dominiert. Evil Geniuses will diese Vorherrschaft, zumindest in Valorant, in Frage stellen und präsentiert das erste gemischte Profiteam. Angeführt wird es von der ehemaligen CS:GO-Spielerin Christine "potter" Chi.