Kunstturnen: Chefcoach Belenki peilt bei Olympia drei Finalplätze an

Interims-Cheftrainer Waleri Belenki peilt für die deutschen Kunstturner bei den Olympischen Spielen von Tokio im Sommer drei Finalplätze an. "Wir haben eine gute Ausgangsposition, die uns als Team optimistisch in die Zukunft blicken lässt", erklärte der ehemalige Pauschenpferd-Weltmeister in einem Ausblick auf die kommenden Monate.