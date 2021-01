FC Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang mit emotionalem Statement zu Fehlen

Die letzten zwei Spiele seines FC Arsenal verpasste Pierre-Emerick Aubameyang - jetzt hat der Stürmer in einem emotionalen Statement verraten, warum er fehlte. ( Tabelle der Premier League )

Beim 0:1-Aus im FA-Cup gegen Southampton und beim 3:1 in der Premier League gegen den gleichen Gegner hatte der Gabuner gefehlt. (Alles zum FA Cup)

Aubameyang fehlte wegen kranker Mutter

Jetzt allerdings steht seine Rückkehr an, denn es gibt gute Nachrichten von seiner Mutter. "Ihr geht es jetzt schon wieder viel besser und ich werde heute Abend nach Hause kommen", erklärte Aubameyang in seinem Statement am Mittwoch.