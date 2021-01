Aus vollem Anlauf: Mihambo startet Testlauf für Tokio

Nach knapp einem Jahr geht Weitsprung-Star Malaika Mihambo wieder aus vollem Anlauf an den Start - und damit beginnt für Deutschlands Sportlerin des Jahres beim Hallen-ISTAF am Sonntag in Düsseldorf trotz Corona bereits der Ernstfall auf dem Weg nach Tokio. "Solche Spitzen sind in den Belastungsreizen essenziell für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer", sagte Mihambo dem SID.