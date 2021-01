Serie gerissen: Lakers und Schröder mit erster Auswärtspleite

Mit 14:5 Siegen mussten die Lakers Platz eins in der Western Conference an Utah Jazz (14:4) abgeben. Die 76ers (13:6) festigten die Führung in der Eastern Conference. Schröder, der in den drei Spielen zuvor auf maximal zehn Punkte gekommen war, erzielte 16 Zähler bei einer starken Wurfquote aus dem Feld von 50 Prozent. Für die Lakers waren auch 34 Punkte des erneut überragenden LeBron James zu wenig.