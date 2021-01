Olympia: Thomas Müller steht nicht auf Kader-Liste, Mats Hummels schon

Thomas Müller (l.) steht nicht in der Kaderliste für Olympia, Mats Hummels schon © Imago

Thomas Müller verrät in einem Clubhouse-Talk, dass er nicht auf der Kader-Liste für die Olympischen Spiele steht. Bei Mats Hummels sieht die Sache anders aus.

Am Mittwochabend verbrachten dort Christoph Kramer, Max Kruse, Thomas Müller und Mats Hummels eine gemeinsame Session, und prompt wurde eine Neuigkeit enthüllt.

Union-Stürmer Max Kruse stellte in Richtung Müller und Hummels die Frage, wie es denn mit einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan aussieht.