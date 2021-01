NBA: Brooklyn Nets schlagen Hawks, Mavericks mit Doncic verlieren

Gegen die Atlanta Hawks hat das Team von Head Coach Steve Nash in der Overtime mit 132:128 gewonnen. Das Super-Trio der Nets hat dabei durchaus das gemeinsame Potenzial gezeigt. Kevin Durant brachte es auf 32 Punkte, James Harden steuerte 31 Zähler sowie 15 Assists bei und Kyrie Irving erzielte 26 Punkte.

Die gute Leistung der Superstars war gegen die bärenstarken Hawks aber auch bitter nötig. Ganz vier Profis aus Atlanta knackten die 20-Punkte-Marke, vor allem Trae Young mit 28 Zählern und 14 Assists sowie Cam Reddish (24 Zähler von der Bank) überzeugten. Reddish war es auch, der die Begegnung mit einem Layup in die Overtime zwang.

Dort konnten sich die Nets, die erneut Schwierigkeiten in der Defensive hatten, aber durchsetzen. Nach der Partie lobte Irving Teamkollege Harden, der schon zur Halbzeit 18 Punkte auf dem Konto hatte, für seine Performance. "Wir wollen einfach, dass er in diese Gruppe kommt und sich keine Sorgen macht, ob er reinpasst, sondern einfach sein Ding macht", so Irving.