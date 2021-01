Vendée Globe: Boris Herrmann kollidiert mit Fischerboot - Podium futsch

"Plötzlich sah ich eine Wand neben mir, die Schiffe verhakten sich, ich hörte Männer rufen", berichtete Herrmann später von Bord seiner Yacht "Seaexplorer", die er jetzt am Donnerstagvormittag in den Hafen von Les Sables-d'Olonne steuern soll. Am Morgen lag er zwischenzeitlich auf Rang fünf.

Boot von Herrmann beschädigt

"So etwas habe ich auf See noch nie erlebt", sagte der enorm erfahrene Herrmann: "Aber das wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde." Sein Boot wurde dagegen deutlich beschädigt, unter anderem am Bug und am Foil (Tragflügel). Besonders kritisch sei gewesen, dass eine Leine riss, die den Mast seitlich gegen ein Umfallen sichert, teilte sein Team mit.