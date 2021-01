WWE NXT: Finn Balor und Undisputed Era verbünden sich

Um die Gruppierung des früheren Ex-NFL-Star Pat McAfee besiegen zu können, bildete NXT-Champion Finn Balor diese Woche ein Team mit Kyle O'Reilly, der bisher sein Rivale war, und stand dabei Seite an Seite mit dessen Kumpanen von der Undisputed Era um Ex-Titelträger Adam Cole.

In den Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnieren der Damen und Herren, zogen derweil die ersten Teams in das Halbfinale ein und NXT Women's Champion Io Shirai muss sich wohl mit zwei neuen Herausforderinnen messen.

Finn Balor und O’Reilly sind erfolgreich

Nachdem Balor und O'Reilly sich in den vergangenen Monaten in zwei Titelmatches getroffen hatten (bei dem unter anderem Balors Kiefer gebrochen wurde), vereinten sie nun ihre Kräfte um die NXT Tag Team Champions Danny Burch und Oney Lorcan zu bezwingen, McAfees Kumpanen bei den Kings of NXT.