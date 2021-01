AEW Dynamite: Luke Perrys Sohn Jungle Boy sorgt für Begeisterung

Jungle Boy und Dax Harwood für ihr Match gefeiert

Das Match des Top-Talents gegen den früheren Scott Dawson hielt dann auch, was es versprach: Das technisch hochwertige, von vielen Kontern geprägte und spannende Duell wurde von den Fans vor Ort mit "This-is-awesome!"-Rufen gefeiert, auch in den sozialen Medien erntete es jede Menge Lob.

FTR reizt Jurassic Express mit skurriler Attacke

Das ging so lange gut, bis Jungle Boy den Sieg eingestrichten hatte, danach befreiten sich Wheeler und Blanchard und verdarben ihm die Siegesfeier. Jungle Boy wurde mit mehreren der berüchtigten Double Team Moves von FTR attackiert, bei denen auch Vorbild Blanchard mitmachte - der als Partner von Arn Anderson und Mitglied der originalen Four Horsemen um Ric Flair zur Legende geworden war.

Die weiteren Highlights:

- Im Eröffnungsmatch der Show feierte Eddie Kingston einen unfairen Sieg über Lance Archer, Kingstons Kumpanen The Butcher and The Blade attackierten Archers Manager Jake Roberts, zudem kam am Ende ein Schlagring zum Einsatz. Bonbon auch für deutsche AEW-Fans: Das Match ist in voller Länge bei YouTube online, als Entschädigung dafür, dass es bei der Online-Übertragung in den USA technische Probleme gab.