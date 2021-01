NBA: Los Angeles Lakers unterliegen 76ers, LeBron James foult Embiid

LeBron James hat mit seinem Foul an Joel Embiid für Aufsehen gesorgt © Imago

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA ihre erste Auswärtsniederlage der laufenden Saison kassiert.

Im Topspiel der beiden Conference-Leader bei den Philadelphia 76ers unterlag das Team um Superstar LeBron James mit 106:107. Gut zwei Sekunden vor dem Ende hatten die Lakers noch mit einem Punkt in Führung gelegen, ehe Tobias Harris der entscheidende Game-Winner zum Sieg gelang.

Dass Philly überhaupt kurz vor Schluss in Rückstand lag, hätte beim Spielverlauf aber überhaupt nicht sein dürfen. Denn noch wenige Minuten vor dem Ende führte die Mannschaft von Head Coach Doc Rivers souverän mit 14 Punkten, ehe sie aus unerklärlichen Gründen den Faden verlor.

Dabei war den Gastgebern der bessere Start in die Partie geglückt. LeBron wurde zwar einige Male sehenswert bedient, doch die Sixers erzielten schnelle Punkte. Alleine Joel Embiid kam in den ersten neun Minuten auf 13 Zähler, auch Ben Simmons lieferte ab. Als Embiid das erste Mal ausgewechselt wurde, lag Philly bereits mit 16 Zählern in Führung.