Copa del Rey: FC Barcelona vermeidet im Achtelfinale gegen Rayo Vallecano Blamage

Trotz Feldüberlegenheit lief bei den Gästen offensiv lange Zeit nichts zusammen, weswegen ein clever verteidigendes Vallecano nicht unverdient mit einem 0:0 in die Halbzeit ging.

In der 63. Minute dann der Schock aus Sicht der Gäste. Francisco Garcia brachte den Underdog in Führung und Barcelona an den Rande der Verzweiflung.