Premier League: ManUnited blamiert sich gegen Schlusslicht

Manchester United hat am Mittwochabend den Sprung zurück an die Tabellenspitze krachend verpasst.

Die Red Devils verloren ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Sheffield United mit 1:2 (0:1) und kassierten somit die erste Niederlage in der Premier League seit dem 1. November 2020 (0:1 gegen Arsenal).

Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer verlor damit die Tabellenführung an Manchester City. Der Stadtrivale hatte bereits am Dienstag West Bromwich mit 5:0 abgefertigt und war somit an die Spitze gesprungen.