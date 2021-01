Volleyball, Bundesliga: Friedrichshafen besiegt Berlin im Topduell

One-Handed Block! So setzte Friedrichshafen Berlin KO

Im Spitzenspiel zwischen dem VfB Friedrichshafen und den BR Volleys geht es hoch her. Linus Weber sorgt für die Vorentscheidung zu Gunsten des Spitzenreiters.

Sie können also doch noch verlieren: Nach acht Siegen in Folge haben die Berlin Volleys in der Volleyball-Bundesliga erstmals wieder eine Niederlage bezogen. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)