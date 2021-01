Nürnberg schlittert immer tiefer in die Krise

Altmeister 1. FC Nürnberg rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise.

Altmeister 1. FC Nürnberg rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Die Franken blieben beim 0:1 (0:0) gegen den Rivalen Jahn Regensburg auch im fünften Spiel seit dem Jahreswechsel sieglos und liegen nach ihrer dritten Pleite in Folge weiter nur vier Punkte vor der Gefahrenzone. Die Gäste hingegen setzten sich durch ihren zweiten Auswärtserfolg der Saison nach dem entscheidenden Treffer durch Andreas Albers (87.) vorläufig aus den unteren Tabellenregionen ab.