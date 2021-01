Handball-WM: Spanien, Frankreich und Schweden im Halbfinale - Sagosen verletzt

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Das Team von Coach Guillaume Gille gewann gegen Deutschland-Schreck Ungarn in der Verlängerung mit 35:32 und trifft am Freitag (20.30 Uhr) nun auf Schweden. Der DHB-Gegner beim Olympia-Qualifikationsturnier im März ließ Katar mit 35:23 (14:10) keine Chance ließ.

Weniger nervenaufreibend machte es Europameister Spanien, das gegen Norwegen zu einem 31:26 (21:15) kam und es in der Runde des letzten Vier nun mit Dänemark zu tun bekommen wird (Fr., 17.30 Uhr). ( Handball-WM: Die wichtigsten Regeln )

Norwegen scheitert an Spanien - Sorge um Sagosen

Bitter dabei für die Skandinavier: Der in Diensten des THW Kiel stehende Superstar Sander Sagosen verletzte sich beim Stand vonm 10:14 bereits in der 23. Minute an der Hüfte. (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)