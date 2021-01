Boxen: Rapper Snoop Dogg steigt in den Promi-Boxsport ein

Snoop Dogg hat Gefallen am Promi-Boxen gefunden und möchte nun mit einer neuen Liga in die Branche einsteigen. Auch Mike Tyson nimmt dabei eine wichtige Rolle ein.

Nachdem Snoop Dogg den Erfolg von Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. vor ein paar Wochen aus nächster Nähe miterlebt hat, will er nun auch selbst beim Promi-Boxen mitmischen. Der Rapper will offenbar seine eigene Box-Liga namens "The Fight Club" gründen.