Formel 1: Sebastian Vettel zur Sitzanpassung bei Aston Martin

Vettel passt Sitz im Aston-Martin-Werk an © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto

Sebastian Vettel startet sein neues Kapitel in der Formel 1. Bei Aston Martin wird sein Sitz angepasst. Bis zu den Testfahrten dauert es allerdings noch eine Weile.

Das britische Formel-1-Team veröffentlichte am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken ein 58-sekündiges Video, das Vettel beim Besuch der Fabrik im britischen Silverstone zeigt.

Der Rennstall, der 2020 noch den Namen Racing Point getragen hatte, passte unter anderem den Sitz des viermaligen Weltmeisters an.

Testfahrten starten im März

Auf seine erste Ausfahrt im neuen Boliden wird der 33-Jährige aus Heppenheim, der Ferrari nach sechs Jahren verlassen musste, allerdings bis zu den offiziellen Testfahrten in Bahrain (12. bis 14. März) warten müssen.

Am 28. März startet die Formel 1 in dem Wüstenstaat auch in die neue Saison.