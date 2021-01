3. Liga: 1860 bestätigt Formhoch - Lübeck gewinnt Kellerduell

1860 München gewinnt in Magdeburg © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht

Fußball-Drittligist 1860 München hat seine Aufstiegsambitionen erneut unter Beweis gestellt. Der ärgste Verfolger von Spitzenreiter Dynamo Dresden siegte beim Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg 3:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf die Sachsen (am Dienstag 0:1 bei Waldhof Mannheim) auf einen Punkt. Im Tabellenkeller bezwang Aufsteiger VfB Lübeck die SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0) und gab die Rote Laterne des Schlusslichts an den MSV Duisburg ab.

Unterdessen musste sich der FC Ingolstadt gegen den Halleschen FC mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Nach der Führung der Platzherren durch Stefan Kutschke (43.) per Handelfmeter traf auch Gäste-Stürmer Terrence Boyd im zweiten Abschnitt vom Punkt (51., Foulelfmeter).

Lübeck verkürzte durch den knappen Erfolg gegen Unterhaching den Abstand zum rettenden Ufer auf einen Zähler. Yannick Deichmann erzielte in der 31. Minute per Foulelfmeter den goldenen Treffer. Unterhaching musste die Partie nach der Gelb-Roten Karte für Christoph Greger (80./wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl beenden.