Triathlon: Ironman-Rekord unter 7 Stunden bei Laborbedingungen angepeilt

Die bisherige Rekordzeit beim Ironman soll pulverisiert werden. Bei einem Projekt soll die Distanz unter Laborbedingungen in unter sieben Stunden absolviert werden soll.

Was für Triathlon-Kenner praktisch undenkbar ist, soll jetzt tatsächlich in die Realität umgesetzt werden: Der Ironman soll unter 7 Stunden bzw. unter 8 Stunden absolviert werden!

Mit einem Rekordprojekt soll der bisherige Rekord sowohl bei den Männern (Jan Frodeno in 7:35:39 Stunden), als auch bei den Frauen (Chrissi Wellington in 8:18:13 Stunden), pulverisiert werden.

Polnischer Milliardär startet Projekt

In Zusammenarbeit mit dem zweimaligen Hawaii-Sieger Chris McCormack sollen die beiden Olympiasieger Alistair Brownlee (GB) und Nicola Spirig (Schweiz), Ironman 70.3-Weltbestzeithalter Kristian Blummenfelt (Norwegen) und die dreimalige Hawaii-Zweite Lucy Charles-Barclay (GB) im Frühjahr 2022 die Rekordmarke drücken.

Ironman unter Laborbedingungen

Brownlee glaubt, dass das Schwimmen in 45 Minuten, das Radfahren mit 51 km/h (3,5 Stunden) und der Marathon in 2:30 Stunden möglich sind. Der Ort des Rekordversuchs ist noch nicht bekannt, soll aber in Europa liegen.