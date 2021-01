Volleyball Bundesliga bei SPORT1: Wiesbaden - Erfurt heute LIVE im TV & Stream

Wiesbaden will gegen Erfurt seine Sieglos-Serie beenden © Imago

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen steigt das Keller-Duell zwischen dem VC Wiesbaden und Schwarz-Weiß Erfurt. SPORT1 überträgt ab 20 Uhr LIVE im TV und Stream.

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen steht ein echtes Kellerduell an.

Am Donnerstagabend empfängt der Tabellenneunte VC Wiesbaden das Schlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt. Volleyball-Bundesliga Frauen: VC Wiesbaden vs. Schwarz-Weiß Erfurt am Donnerstag ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM