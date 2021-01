IOC-Session im März nicht in Athen

Die nächste Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird nicht wie geplant in Athen stattfinden.

Die nächste Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird nicht wie geplant in Athen stattfinden. Die Session mit der wahrscheinlichen Wiederwahl von Thomas Bach als IOC-Präsident werde vom 10. bis 12. März virtuell durchgeführt. Das erklärte Bach am Mittwoch in Lausanne.