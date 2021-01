Rache für Bundesliga-Pleite: BVB II besiegt Gladbach II in Regionalliga

Der BVB muss in der Bundesliga gegen Gladbach eine deftige Pleite hinnehmen. Wenige Tage später rächen sich die Dortmunder in der Regionalliga.

Rache ist bekanntlich süß - wenn auch "nur" in der Regionalliga.

Der BVB hat sich für die 2:4-Pleite in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach revanchiert - und wie!

Die zweite Mannschaft der Dortmunder schenkte Gladbachs Amateur-Team im Nachholspiel der Regionalliga West fünf Tore ein - und zwar in nur 15 Minuten! (Ergebnisse/Spielplan Regionalliga West)

BVB II zündet Tor-Feuerwerk

Nachdem die Fohlen dank Per Lockl (6. Minute) lange in Führung lagen, zündete der BVB in einer völlig irren Schlussviertelstunde ein Tor-Feuerwerk.