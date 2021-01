Freiburg leiht Abrashi zum FC Basel aus

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Amir Abrashi für ein halbes Jahr an den Schweizer Erstligisten FC Basel ab.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Amir Abrashi für ein halbes Jahr an den Schweizer Erstligisten FC Basel ab. Der 30 Jahre alte albanische Nationalspieler kam für die Freiburger in dieser Saison nur auf fünf Kurzeinsätze über insgesamt 58 Minuten. Der gebürtige Schweizer war vor fünfeinhalb Jahren vom Grasshopper Club Zürich in den Breisgau gewechselt.