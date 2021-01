2. Liga: Geldstrafe für Erzgebirge Aue nach Schneeschipper-Ärger

Fans sorgen für Ärger in Aue © FIRO/FIRO/SID

Zweitligist Erzgebirge Aue muss wegen des Fehlverhaltens einiger Fans eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro zahlen.

Das entschied das DFB-Sportgericht am Mittwoch. Beim Heimspiel der Sachsen am 16. Januar gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) standen 40 bis 50 Anhänger auf der Tribüne eng beisammen, trugen zum Teil keine Masken und feuerten ihr Team lautstark an.