Brief an Pinkwart: VWS fordert Verzicht auf Rückzahlung der Soforthilfen

Der Verband Westdeutscher Sportjournalisten (VWS), mit 600 Mitgliedern größter Einzelverband im Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), hat die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgefordert, auf die Rückzahlung der Soforthilfen durch die Empfänger zu verzichten. Einen entsprechenden Brief adressierte der VWS an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP).

"Nun stoppt und erschwert der zweite Lockdown erneut die Berufsausübung vieler aus dem Kollegenkreis in dramatischer Weise. Erschwerend kommt hinzu, dass die Soforthilfe-Empfänger bereits im Dezember 2020 zur Abrechnung bzw. Rückzahlung der staatlichen Hilfe aufgefordert worden sind", heißt es in dem von VWS-Präsident Sebastian Hellmann (Sky) unterschriebenen Brief. Deshalb "bitten wir Sie, auf die Rückzahlung der Soforthilfe komplett zu verzichten".