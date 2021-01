2. Liga: MSV Duisburg trennt sich von Trainer Gino Lettieri

Das teilten die Meidericher am Mittwoch, einen Tag nach dem 1:3 beim FSV Zwickau, mit.

Der MSV sei mit potentiellen Nachfolgern bereits in Gesprächen. Interimsweise übernimmt Uwe Schubert als Cheftrainer.

MSV mitten im Abstiegskampf

"Uns ist der Ernst der Lage sehr bewusst. Wir haben in den zurückliegenden Tagen auch dank der Unterstützung von Partnern und unserem Investor mit drei Neuverpflichtungen gezeigt, dass wir bereit sind, alles für den sportlichen Turnaround zu geben," sagte der Vorstandsvorsitzende Ingo Wald.

Schubert, bislang Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, verkörpere und lebe den MSV höchst intensiv und "ist in Meiderich fachlich und menschlich eine feste Größe. Deshalb haben wir ihn angesprochen, und wir sind sehr froh und dankbar, dass er sich in dieser schweren Situation in den Dienst des Klubs stellt," betonte Wald.