FC Bayern: Allianz Arena leuchtet bunt als Zeichen vs Diskriminierung

Anlässlich des "Erinnerungstags im deutschen Fußball" will der FC Bayern damit ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft sensibilisieren.

Dafür wird unter anderem beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag das Stadion in den Regenbogenfarben rot, orange, gelb, grün, blau und violett leuchten. (FC Bayern vs Hoffenheim am Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker)