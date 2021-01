Schmerzmittel belasten den Sport: Experten fordern mehr Aufklärung

Tim Meyer, Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bestätigte, dass der deutsche Sport "auf dem Schmerzmittelsektor ein Problem" habe. Im Profi- und Leistungssport sei von einem "missbräuchlichen Gebrauch von Schmerzmitteln", auszugehen, sagte Professor Dieter Leyk von der Forschungsgruppe Leistungsepidemiologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Am Ende des Tages müsse hinterfragt werden, ob die Rezeptfreiheit diverser Präparate "dauerhaft sinnvoll" sei, erklärte der deutsche Olympiaarzt Bernd Wolfarth, leitender Sportarzt der Charite. Es gelte, den "verantwortungsvollen Umgang mit Schmerzmitteln in den Vordergrund zu rücken", forderte Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti Doping Agentur NADA.

Zum Vergleich der Geschlechter sagte Leyk, dass Frauen häufiger zu Schmerzmitteln greifen würden, bei der Einnahmedauer gebe es aber keine geschlechterspezifischen Unterschiede. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen gebe es bezüglich von Prävention und Aufklärung einen großen Handlungsbedarf, so Leyk.

"Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe, ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt wird. Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen", hatte Ex-Bundesliga-Profi Neven Subotic in dem Film gesagt.