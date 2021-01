3. Liga: Dresdens Coach Kauczinski verlässt Klinik

Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Trainer Markus Kauczinski konnte das Universitätsklinikum in Dresden am Mittwoch wieder verlassen.

Aufatmen beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden: Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Trainer Markus Kauczinski kehrt am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurück. Der 50-Jährige konnte das Universitätsklinikum in Dresden am Mittwoch nach umfangreichen Untersuchungen verlassen und erhielt für die Trainingsarbeit die Erlaubnis der behandelnden Ärzte.