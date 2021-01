Nova Esports gewinnt PUBG MOBILE Global Championship 2020

Die 16 besten PUBG MOBILE Teams der Welt haben sich über vier Tage einen heißen Kampf geliefert. Am Ende triumphiete mit Nova Esports eine chinesische Organisation.

Das chinesische Team Nova Esports hat sich bei der PUBG MOBILE Global Championship zum Sieger gekrönt. In einem über vier Tage andauernden Turnier haben sich die 16 besten Roster der Welt um den Titel gestritten.

Nova Esports erster Titelträger

Satte 319 Punkte und 151 Kills standen am Ende auf dem Konto von Nova. Dahinter reihten sich 4 Angry Men und Zeus Esports ein.

Durch den Erfolg nehmen Nova Esports den größten Teil des insgesamt 2 Millionen US-Dollar schweren Preispools mit nach Hause. Das Event verfolgten laut Esports Charts in der Spitze 3,8 Millionen Zuschauer.

"Wir haben gerade die besten der Besten innerhalb dieser vier Tage voller PUBG MOBILE Wettkämpfe gesehen und ich bin extrem stolz, Nova Esports zum Sieger zu küren.", sagt James Yang, Director of PUBG MOBILE Global Esports. "Dieses Turnier hat die Latte für den PUBG MOBILE eSports sehr hoch gehängt und wir freuen uns sehr darauf, zu verraten, was wir für die kompetitive Szene in diesem Jahr geplant haben."