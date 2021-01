Nationalmannschaft: Mesut Özil: "Nie wieder" für Deutschland

Özil, der in Deutschland unter anderem für Werder Bremen und den FC Schalke 04 spielte, hatte Fans der Knappen schon Anfang Januar keine Hoffnung auf eine Rückkehr gemacht .

Mesut Özil bei Fenerbahce gefeiert

"Er wird der Welt einmal mehr beweisen, wer Mesut Özil ist", sagte Klubpräsident Ali Koc voller Pathos: "Der Urlaub ist vorbei, die harte Arbeit beginnt. Er kennt die Erwartungen und weiß, was sein Transfer für den Klub und das Land bedeutet."

Frenetischer Empfang für Özil in Istanbul

Özil lauschte den Ausführungen des Geschäftsmannes mit sichtbarer Ehrfurcht. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", begann er seine kurze Stellungnahme, "ich bin sehr aufgeregt und glücklich. Ich war immer Fenerbahce-Fan, deshalb bin ich hier."

Özil kam mit schwarzem Hemd und schwarzem Sakko, an seiner Seite Ehefrau Amine und Töchterchen Eda.

Özil glaubt an Meisterschaft mit Fenerbahce

Glaubt er an den Titel mit dem aktuell Zweiten der Süper Lig? "Natürlich, Fenerbahce ist immer ein Kandidat für jeden Titel."

Bild mit Erdogan wird gezeigt

Fener zeigte bei der Präsentation im Prunksaal eines Nobelrestaurants einen Film aus der Bergbau-Region Zonguldak und der Stadt Devrek, in der Özils Familie ihre Wurzeln hat.

Zu sehen war dabei auch das berühmte Erdogan-Foto mit Özil, das dort als Plakat an einer Straße hängt.

Özil habe für seine Unterschrift bis 2024 finanzielle Opfer gebracht, sagte Koc, "aber er wollte mit seiner Familie in der Türkei leben".

Wie der türkische Spitzenklub in einem offiziellen Statement bekannt gab, erhält Özil in der gesamten Rückrunde kein Gehalt und spielt somit gratis in dieser Zeit.