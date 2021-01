Chemnitz: Eltern von Kunstturnerinnen wollen Frehse halten

Die Eltern von 25 Chemnitzer Kunstturnerinnen haben in einem Offenen Brief die Leitung des Olympiastützpunktes aufgefordert, die wegen des Verdachts auf Ausübung psychischer Gewalt derzeit beurlaubte Trainerin Gabi Frehse wieder zu beschäftigen. "Wir haben Frehse als zuverlässige und integre Person kennenlernen dürfen, zu der unser vollstes Vertrauen besteht", heißt es in dem Schreiben.