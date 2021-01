Der Flex Pick Podcast - eSports & Gaming in Deutschland

Der eSports ist nach wie vor auf dem Vormarsch. In manchen Ländern mehr als in anderen. Gerade in Deutschland gibt es noch einiges an Nachholbedarf, wenngleich andere Länder wiederum neidisch auf Deutschland blicken. Gemeinsam mit seinen Gästen Kiara Hufnagl und Moritz Hasse von den Rocket Beans, ist Flex-Pick-Host der Frage nachgegangen, wie sieht es eigentlich aktuell in Deutschland aus?