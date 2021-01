Biathlon-EM: Deigentesch und Hildebrand enttäuschen im Einzel

Deigentesch, die zuletzt im Weltcup in Antholz als Elfte im Einzel überzeugt hatte, musste sich nach drei Fehlern mit dem 20. Platz begnügen. (SERVICE: Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Scheer als beste Deutsche auf Platz 7

Europameisterin wurde die Polin Monika Hojnisz-Starega, die in ihrer Karriere bereits zweimal im Weltcup auf dem Podium stand. (SERVICE: Die Weltcupstände im Biathlon)

Am Freitag geht es bei der EM mit den Sprintrennen weiter. Die Verfolger am Samstag und die Staffeln am Sonntag schließen den Wettbewerb ab.