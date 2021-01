Mihambo springt in Düsseldorf und Berlin

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo geht im Doppelpack beim Hallen-ISTAF in Düsseldorf und Berlin an den Start.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) geht im Doppelpack beim Hallen-ISTAF an den Start. Die 26-Jährige wird sowohl am Sonntag in Düsseldorf (14.30 Uhr/ARD) als auch am 5. Februar in Berlin (17.00 Uhr/zdf.de) antreten. Dort hatte sie im Vorjahr mit 7,07 Metern gewonnen ? weiter ist seitdem weltweit keine Athletin gesprungen.