Langlauf-Saison endet in Lillehammer

Das Saisonfinale im Langlauf-Weltcup findet in Lillehammer statt. Der Olympia-Ort von 1994 in Südnorwegen wurde am Mittwoch vom Internationalen Skiverband (FIS) als Ausrichter für die Rennen vom 19. bis 21. März bestätigt. Das genaue Programm steht noch nicht fest.