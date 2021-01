1. FC Köln. Der frühere Schalke-Profi Max Meyer kehrt nach Deutschland zurück .

Max Meyer kehrt nach zweieinhalb Jahren in England nach Deutschland zurück. Schon am Sonntag soll der Ex-Schalker bei seinem neuen Klub im Kader stehen.

Wie der Klub am Mittwochmittag vermeldete, unterschrieb der Ex-Schalker einen Vertrag bis Saisonende. ( Der SPORT1 -Transferticker )

Heldt: Meyer kommt Köln finanziell "extrem entgegen"

"Der Wechsel zum FC wurde nur möglich, weil Max uns in finanzieller Hinsicht extrem entgegengekommen ist", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt. "Er kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen, ist spielintelligent, sehr ballsicher und sucht selbst gerne den Abschluss. Das will Max bis zum Saisonende bei uns einbringen und seine Qualitäten in der Bundesliga wieder unter Beweis stellen."