"San Siro wird zu einem Saloon": Heftiger Zoff zwischen Ibrahimovic und Lukaku

"Geh und mach deinen Voodoo-Scheiß, du kleiner Esel!", warf Ibrahimovic seinem ehemaligen Teamkollegen aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester United an den Kopf. "Lass uns das in der Kabine klären. Lass uns reingehen, Schlampe, dann werden wir ja sehen", entgegnete Lukaku, der den Schweden anschließend als "Huren-Sohn" bezeichnete und auch dessen Frau beleidigte.

In der 58. Minute holte sich Ibrahimovic, der in der 37. Minute das Führungstor für Milan erzielt hatte, nach einem Foul im Mittelfeld Gelb-Rot ab. Der Belgier Lukaku blieb auf dem Platz und sorgte in der 71. Minute per Foulelfmeter für den Ausgleich. Christian Eriksen (90.+8) gelang der Siegtreffer für Inter.