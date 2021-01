VfB Stuttgart: Präsident Vogt will Mitgliederversammlung verschieben

Das teilte er am Mittwoch in einem Schreiben auf der Klubhomepage mit - und erhob erneut schwere Vorwürfe. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Vogt will Mitgliederversammlung bei VfB Stuttgart verschieben

Vogt erklärte jetzt: "Es bestehen berechtigte Interessen der Mitglieder, dass die Versammlung weder in der beabsichtigten Form als rein digitale Veranstaltung, noch zu dem beabsichtigten Termin bereits am 18.03.2021 stattfindet."

VfB Stuttgart "in der größten internen Krise" der Geschichte

Der VfB-Präsident richtete in seinem offenen Brief außerdem warnende Worte an die Mitglieder. "Ich befürchte, wir befinden uns in der größten internen Krise, die dieser Verein in seiner auch in der Vergangenheit lebhaften Geschichte erlebt hat", erklärte Vogt.