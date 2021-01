Lionel Messi lernt Französisch - Indiz für Wechsel von Barca zu PSG?

Horrende Schulden! Barca "am Rande des Bankrotts"

Der öffentliche Abschiedswunsch von Lionel Messi versetzte den FC Barcelona bereits im vergangenen Sommer in Aufruhr.

PSG-Interesse? Messi lernt offenbar Französisch

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain scheint großes Interesse daran zu haben, Messi zu holen. "Es liegt an ihm, ob er kommen will oder nicht. PSG versucht jedenfalls, Messi zu überzeugen", sagte PSG-Mittelfeldspieler Leandro Paredes jüngst in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere dello Sport.