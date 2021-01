Sebastian Vettel will Aston Martin nicht mit Red Bull vergleichen

Seinen ersten Arbeitstag bei Aston Martin in Silverstone hat Sebastian Vettel (33) bereits am vergangenen Dienstag hinter sich gebracht.

In der aktuellen Woche befriedigte Aston Martin dann auch den Informationsdrang der Fans. In den sozialen Medien postete das Team erst ein Bild von Vettels neuem, grünen Rennfahrerschuh der Marke Alpine Stars, dann ein Video von der Ankunft am Werk in Silverstone.