Kombinations-Olympiasieger Gruber nach Herz-OP in Rehabilitation

Gruber hatte am Samstag nach dem Weltcup in Lahti über Brustschmerzen geklagt. Daraufhin wurde eine erneute Herzkranzgefäßverengung festgestellt. Dem Salzburger wurden zwei weitere Stents eingesetzt.

Bereits vor zehn Monaten hatte Gruber sich einer Herz-OP unterzogen, in Lahti gab er sein Comeback. 2010 in Vancouver hatte er Olympiagold mit der Mannschaft gewonnen, fünf Jahre später wurde er Einzel-Weltmeister in Falun.